





Apple выпустила первые бета-версию macOS Big Sur 11.2, watchOS 7.3 и tvOS 14.4 для разработчиков.Разработчики могут загрузить бета-версию macOS Big Sur‌‌ 11.2 с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках после установки соответствующего профиля из Центра разработчиков Apple. Пока нет информации об изменениях и нововведениях этой версии, возможно, она содержит улучшения производительности, обновления безопасности и исправления ошибок.Установить бета-версию watchOS 7.3 можно при наличии соответствующего профиля из Apple Developer Center с помощью приложения Apple Watch на iPhone. Для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов, а также подключены к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone. О нововведениях в этой бета-версии пока нет информации.Бета-версию tvOS 14.4 для Apple TV четвертого и пятого поколений можно загрузить через профиль, установленный с помощью Xcode. Зачастую промежуточные апдейты для ТВ-приставок незначительны по масштабу, поскольку сосредоточены на устранение ошибок и неисправностей, а также на улучшениях производительности.