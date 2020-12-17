Apple выпустила первые бета-версию macOS Big Sur 11.2, watchOS 7.3 и tvOS 14.4 для разработчиков.

macOS

Разработчики могут загрузить бета-версию macOS Big Sur‌‌ 11.2 с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках после установки соответствующего профиля из Центра разработчиков Apple. Пока нет информации об изменениях и нововведениях этой версии, возможно, она содержит улучшения производительности, обновления безопасности и исправления ошибок.

watchOS

Установить бета-версию watchOS 7.3 можно при наличии соответствующего профиля из Apple Developer Center с помощью приложения Apple Watch на iPhone. Для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов, а также подключены к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone. О нововведениях в этой бета-версии пока нет информации.

tvOS

Бета-версию tvOS 14.4 для Apple TV четвертого и пятого поколений можно загрузить через профиль, установленный с помощью Xcode. Зачастую промежуточные апдейты для ТВ-приставок незначительны по масштабу, поскольку сосредоточены на устранение ошибок и неисправностей, а также на улучшениях производительности.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Вышла iOS 14.4 beta 1. Как установить, если вы не разработчик? Вышла iOS 14.4 beta 1. Как установить, если вы не разработчик?

Apple ищет учителя русского языка для Siri Apple ищет учителя русского языка для Siri

Профессиональный фотограф Остин Манн демонстрирует возможности формата ProRAW на iPhone 12 Pro Max Профессиональный фотограф Остин Манн демонстрирует возможности формата ProRAW на iPhone 12 Pro Max