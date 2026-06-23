Вышли бета-версии прошивок для AirPods Max 2
Фото: 9TO5MAC
В момент выхода первых бета-версий iOS 27 и macOS 27, Apple заявила, что обновления для флагманских наушников AirPods Max 2 временно недоступны.
После вчерашнего релиза новых «беток» операционных систем, пользователи снова могут загружать тестовые апдейды. Вот как это сделать:
• Обновите свой iPhone, iPad или macOS до версии 27
• Подключите наушники к гаджету
• Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку AirPods
• Пролистайте в самый низ и найдите AirPods Beta Update
• Активируйте тумблер
• Теперь уберите наушники в кейс и поставьте всё это на проводную зарядку
• Проверьте версию прошивки через 20-30 минут
• Готово!
Помимо AirPods Max 2, бета-версии также доступны на AirPods 4, AirPods Pro 3, и AirPods Pro 2.
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