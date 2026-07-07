Вышли четвертые бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6 для всех желающих

Apple открыла доступ всем желающим к четвертым бета-версиям будущих обновлений операционных систем:• iOS 26.6• iPadOS 26.6• macOS 26.6 Tahoe• watchOS 26.6• tvOS 26.6Установить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО». Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности.