Сегодня Apple выпустила четвертые бета-версии iOS и iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5 для разработчиков.
Операционки iOS и iPadOS 14.5 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad. В этой версии появилось несколько важных нововведений, в том числе разблокировка смартфона с помощью Apple Watch, поддержка контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X, а также новые эмодзи. Со всеми остальными новыми функциями вы можете ознакомиться здесь.
Разработчики могут загрузить четвертую бета-версию macOS Big Sur 11.3 с помощью механизма обновления программного обеспечения в системных настройках после установки соответствующего профиля из Центра разработчиков Apple. Обновление также включает оптимизацию для использования iOS-приложений на компьютерах Mac с процессором M1.
В приложении «Напоминания» списки можно отсортировать по дате выполнения или создания, приоритету или заголовку, а также есть возможность распечатать списки. В Apple Music появился новый раздел «Для вас», а также появилась опция автовоспроизведения. Подробно обо всех нововведениях вы можете узнать здесь.
Установить обновление watchOS 7.4 можно при наличии профиля разработчика. Для загрузки вам понадобится приложение Apple Watch на iPhone. Во время установки апдейта смарт-часы должны быть заряжены не менее чем на 50 процентов, а также подключены к зарядному устройству.
Обновление операционной системы tvOS 14.5 для Apple TV четвертого и пятого поколения можно загрузить через профиль из Xcode. Этот апдейт добавляет поддержку геймпадов PS5 и Xbox Series X. Apple начинает применять свои новые правила прозрачности в плане отслеживания пользовательской активности приложениями. Разработчики должны будут спрашивать разрешение у пользователей разрешение на доступ к их случайным рекламным идентификаторам, которые известны как IDFA. В остальном новая версия будет направлена на повышение стабильности и увеличении производительности.
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Операционки iOS и iPadOS 14.5 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad. В этой версии появилось несколько важных нововведений, в том числе разблокировка смартфона с помощью Apple Watch, поддержка контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X, а также новые эмодзи. Со всеми остальными новыми функциями вы можете ознакомиться здесь.
Разработчики могут загрузить четвертую бета-версию macOS Big Sur 11.3 с помощью механизма обновления программного обеспечения в системных настройках после установки соответствующего профиля из Центра разработчиков Apple. Обновление также включает оптимизацию для использования iOS-приложений на компьютерах Mac с процессором M1.
В приложении «Напоминания» списки можно отсортировать по дате выполнения или создания, приоритету или заголовку, а также есть возможность распечатать списки. В Apple Music появился новый раздел «Для вас», а также появилась опция автовоспроизведения. Подробно обо всех нововведениях вы можете узнать здесь.
Установить обновление watchOS 7.4 можно при наличии профиля разработчика. Для загрузки вам понадобится приложение Apple Watch на iPhone. Во время установки апдейта смарт-часы должны быть заряжены не менее чем на 50 процентов, а также подключены к зарядному устройству.
Обновление операционной системы tvOS 14.5 для Apple TV четвертого и пятого поколения можно загрузить через профиль из Xcode. Этот апдейт добавляет поддержку геймпадов PS5 и Xbox Series X. Apple начинает применять свои новые правила прозрачности в плане отслеживания пользовательской активности приложениями. Разработчики должны будут спрашивать разрешение у пользователей разрешение на доступ к их случайным рекламным идентификаторам, которые известны как IDFA. В остальном новая версия будет направлена на повышение стабильности и увеличении производительности.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Типа как разблокировка MacBook через Watch.
Было бы неплохо