Вышли четвёртые бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS Ventura 13.4 для разработчиков

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Сегодня, 2 мая, компания Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5, tvOS 16.5, macOS Ventura 13.4 и watchOS 9.5 для зарегистрированных разработчиков.В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Единственным заметным нововведением стала возможность запуска записи экрана через Siri.Бета-версии пока доступны только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.Ожидается, что тестирование новых версий iOS, iPadOS и macOS продлится до начала июня.Помимо этого, пользователям старых Mac стали доступны предрелизные бета-версии macOS Monterey 12.6.6 (21G644) и macOS Big Sur 11.7.7 (20G1342).