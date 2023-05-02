Вышли четвёртые бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5 и macOS Ventura 13.4 для разработчиков

Фархад
165

Сегодня, 2 мая, компания Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5, tvOS 16.5, macOS Ventura 13.4 и watchOS 9.5 для зарегистрированных разработчиков.

В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Единственным заметным нововведением стала возможность запуска записи экрана через Siri.

Бета-версии пока доступны только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.

Ожидается, что тестирование новых версий iOS, iPadOS и macOS продлится до начала июня.

Помимо этого, пользователям старых Mac стали доступны предрелизные бета-версии macOS Monterey 12.6.6 (21G644) и macOS Big Sur 11.7.7 (20G1342).
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Apple и Google объединились из-за общей угрозы. Что сплотило конкурентов?
Вышли патчи безопасности iOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. Срочно обновитесь!
Новые недорогие наушники Apple на подходе. Но это не AirPods

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии