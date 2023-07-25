Вышли четвёртые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma

Фархад
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Сегодня, 25 июля, компания Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma для зарегистрированных разработчиков.

Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в первых трёх бетах.

Важно: обновление iOS 17 требует 13,5 ГБ свободной памяти для установки. Вероятно, это баг, но способов решения пока нет. Единственный вариант — сгрузить часть приложений и перезагрузить смартфон.

В этом году Apple разрешила устанавливать тестовые сборки для разработчиков всем желающим. Об этом подробно мы рассказывали тут.

Кроме того, мы делились мнением об iOS 17iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.

Финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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Комментарии

banditos
+123
banditos
11 так
час назад в 23:50
#
+129
antonchik55
Клавиатуру починили!!!
Проверяли на iPhone 13 и 13 Pro
час назад в 00:08
#
Mers
+4525
Mers antonchik55
А что с ней было не так и где?🤔
час назад в 00:26
#