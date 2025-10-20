Вышли четвёртые бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1

Фархад

iOS

Сегодня, 20 октября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к четвёртым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple состоится в конце октября или начале ноября.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как ускорить отправку фото в iOS 26
Мерзкий баг в iOS 26 может разрушить вашу семью. Apple вообще не следит за сервисом
Как исправить самую раздражающую особенность iOS 26. Тим Кук опять перемудрил

Рекомендации

Рекомендации

Пользователи нашли идеальную замену Google и Яндекс, и массово переходят на нее
OZON и другие компании нашли максимально дурацкий способ привлечь ваше внимание. Даже смотреть стыдно!
Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии