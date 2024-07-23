Вышли четвёртые беты iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и финальные беты iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma

Александр


Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем — iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Обновления доступны зарегистрированным разработчикам.

В сравнении с предыдущей бетой это небольшие апдейты, в которых устранены некоторые найденные ранее баги. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024, их официальный релиз запланирован на осень текущего года.

Также вышли тестовые сборки iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 и visionOS 1.3 в версии Release Candidate. Если в них не будут найдены серьёзные баги, они станут финальными в этой ветке апдейтов, и Apple выпустит их для всех пользователей, после чего сосредоточится на доработке крупных обновлений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В iOS 18 возвращается давно забытая фича, обещанная Apple
Apple объяснила, как будут работать Genmoji — уникальные эмодзи, сгенерированные ИИ
Bluetooth-аксессуары Apple потеряли свою уникальность в iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?
Что круче — обычная Алиса или платная Алиса Про? Попробовали, впечатлились и рассказываем

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков
18я конечно лютый треш. 😨 Если не хотите заново искать 🔍 где что находится то ну нax.
2 часа назад в 22:06
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Ничего в ней нового нет. От слова совсем. Абсолютно ВСЕ настройки через жoпу. Галерея просто убила своим dебилизмом и тем что в ней ниxeра не возможно найти. И так там со всеми настройками.
2 часа назад в 22:08
#
+934
Paspartu Вася Вотафаков
Дело привычки.
Для меня лучшее в ней — это вывод экрана с айфон на макбук.
Теперь на работе телефон лежит где угодно, а я его юзаю.
час назад в 23:32
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
Мне важна была галерея. Я в ней живу. То одно надо то второе. Сейчас там жoпа. Ну и в моей работе тоже
50 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
Дарю вам лайк. К сожалению это все чем я могу вас порадовать 🤪
38 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
Да пусть будет. Мне не жалко. Вот только админы лочат мои лайки 😔 я нажимаю лайк. Он проходит. А потом захожу. Его нет. Видимо ограничили количество в сутки.😞 зайду еще. И обязательно оставлю позитив. 😎
22 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
Пс: сейчас апгрейд ноута делаю соседу своему. Он от мамы ему достался. Царство ей небесное. Получится очень даже хороший вариант.
20 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
В ютубе или рутубе канал PC HELP. Не реклама. Заработка нигде нет. И я не распространяю монетизацию или что-то похожее. Не рекламирую ничего. Просто разбор во благо тех кто хочет прокачать и выжать максимум из своего компа или ноута.
18 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5900
Вася Вотафаков Paspartu
Кому нужна прокачка ноута или компа пишите в лс. Телега VirusZru
16 минут назад
#