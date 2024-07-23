Вышли четвёртые беты iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и финальные беты iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma

Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем — iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Обновления доступны зарегистрированным разработчикам.
В сравнении с предыдущей бетой это небольшие апдейты, в которых устранены некоторые найденные ранее баги. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024, их официальный релиз запланирован на осень текущего года.
Также вышли тестовые сборки iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 и visionOS 1.3 в версии Release Candidate. Если в них не будут найдены серьёзные баги, они станут финальными в этой ветке апдейтов, и Apple выпустит их для всех пользователей, после чего сосредоточится на доработке крупных обновлений.
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