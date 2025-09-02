Вышли девятые бета-версии iOS 26 и macOS Tahoe

Фархад

iOS

Сегодня, 2 сентября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к девятым бета-версиям будущих обновлений iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 и macOS 26 Tahoe.

Установить бету iOS 26 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых бетах Apple добавила новые рингтоны, изменила анимации и прокачала эффект жидкого стекла. Отметим, что система работает довольно стабильно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26 и других новых операционок Apple состоится через пару недель.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
AirPods Pro 3 смогут определять болезни лучше Apple Watch
Пора искать замену: мошенники стали чаще орудовать через FaceTime
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Сергей Максин
+37
Сергей Максин
Они что себе там возомнили!!!? Где новые эмодзи?
Вчера в 21:06
#