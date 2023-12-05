Вышли финальные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2

Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2 для разработчиков.
Одно из самых значимых нововведений в iOS 17.2 — приложение «Дневник», обзор которого уже вышел на нашем сайте. Вместе с тем Apple внесла ряд полезных нововведений в сообщения, музыку, Apple TV и некоторые другие фирменные приложения. Подробно обо всех изменениях в iOS 17.2 мы рассказывали тут. Пока неясно, что именно изменилось в очередных сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.
Скорее всего, общедоступный релиз iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 состоится на следующей неделе.
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