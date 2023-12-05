Вышли финальные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2

Фархад
iOS 17

Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2 для разработчиков.

Одно из самых значимых нововведений в iOS 17.2 — приложение «Дневник», обзор которого уже вышел на нашем сайте. Вместе с тем Apple внесла ряд полезных нововведений в сообщения, музыку, Apple TV и некоторые другие фирменные приложения. Подробно обо всех изменениях в iOS 17.2 мы рассказывали тут. Пока неясно, что именно изменилось в очередных сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.

Скорее всего, общедоступный релиз iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 состоится на следующей неделе.

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Комментарии

samOsebe
+530
samOsebe
Вот интересно, я застряв на 16.5.1 смотрю и чуть было не установил 17-шку.. Потом включил мозг и сравнил тесты автономности. 16.5.1 — 8ч 25/30мин, 17 — 7 ч 25/35мин. Нужно ли?
2 часа назад в 23:05
#
+23
Gntlmn Mthfcng samOsebe
Конечно. Смысл на старте сидеть если можно обновиться
2 часа назад в 23:20
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Mers
+4729
Mers samOsebe
Ты просто сядь и подумай, нужны ли тебе те обновления, которые есть в iOS 17, без чего ты страдаешь так, что даже кушать не можешь? Если нет, то просто забей.
2 часа назад в 23:24
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Archie Chik
+69
Archie Chik
Всегда обновляю, пробел не было никогда вообще!
час назад в 00:10
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