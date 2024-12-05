Вышли финальные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков







Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков. Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главные нововведения в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 связаны с функциями генерации изображений по тексту в Image Playground. Также в сборках появился генератор эмодзи GenMoji, функция преобразование набросков в картинки Image Wand и встроенный в Siri ChatGPT. Получение доступа к этим функциям может занять несколько недель. Всё это доступно на iPhone 15 Pro и новее, iPad и Mac с чипами М-серий и на iPad mini A17 Pro.Владельцы iPhone 16 также получили доступ к функции Visual Intelligence в iOS 18.2. Она предоставляет информацию о том, что вас окружает. Для этого достаточно запустить камеру и навести её на объект.Кроме того, Apple внесла кучу мелких, но полезных нововведений во всех сборки. Ожидается, что релиз iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 состоится в понедельник, 9 декабря.