Вышли финальные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков

Фархад



Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков.

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Главные нововведения в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 связаны с функциями генерации изображений по тексту в Image Playground. Также в сборках появился генератор эмодзи GenMoji, функция преобразование набросков в картинки Image Wand и встроенный в Siri ChatGPT. Получение доступа к этим функциям может занять несколько недель. Всё это доступно на iPhone 15 Pro и новее, iPad и Mac с чипами М-серий и на iPad mini A17 Pro.

Владельцы iPhone 16 также получили доступ к функции Visual Intelligence в iOS 18.2. Она предоставляет информацию о том, что вас окружает. Для этого достаточно запустить камеру и навести её на объект.

Кроме того, Apple внесла кучу мелких, но полезных нововведений во всех сборки. Ожидается, что релиз iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 состоится в понедельник, 9 декабря.
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