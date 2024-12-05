Вышли финальные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков

Сегодня, 5 декабря, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2, watchOS 11.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков.
Владельцы iPhone 16 также получили доступ к функции Visual Intelligence в iOS 18.2. Она предоставляет информацию о том, что вас окружает. Для этого достаточно запустить камеру и навести её на объект.
Кроме того, Apple внесла кучу мелких, но полезных нововведений во всех сборки. Ожидается, что релиз iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 состоится в понедельник, 9 декабря.