Вышли финальные бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia

Фархад
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Сразу после презентации It's Glowtime компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia, visionOS 2 и tvOS 18 для разработчиков.

Пока неясно, что изменилось в этих сборках. Обо всех нововведениях в iOS 18iPadOS 18 и macOS Sequoia мы рассказывали в отдельных обзорах. Стоит отметить, что текущие бета-версии работают вполне стабильно, но ставить их нужно только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут. Скорее всего, Apple уже не будет добавлять новые функции, а сосредоточится на устранении обнаруженных ранее багов.

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Общедоступные сборки всех новых операционных систем Apple, включая iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 и tvOS 18 выйдут уже 16 сентября.
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