Вышли финальные бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1

Фархад

iOS

Сегодня, 28 октября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к предрелизным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 RC можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений.

Релиз новых публичных бета-сборок ожидается в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple может состояться уже на этой неделе.
Рекомендации

