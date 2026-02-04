Top.Mail.Ru

Вышли финальные бета-версии iOS 26.3 и macOS Tahoe 26.3

Фархад



Apple предоставила разработчикам доступ к предрелизным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.3, iPadOS 26.3 и macOS Tahoe 26.3.

Установить бету iOS 26.3 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, Apple готовит основу под будущие более масштабные апгрейды.

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.3 и других новых операционок Apple ожидается на следующей неделе.
