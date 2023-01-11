Вышли финальные обновления Windows 7 и 8.1. Больше никаких апдейтов





Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционных систем Windows 7 и 8.1 (патчи KB5017361 и KB5022352). Они больше не будут обновляться, но перед этим были выпущены финальные апдейты.



Патч KB5017361 добавляет в Windows 7 поддержку UEFI — это более современная и продвинутая BIOS, используемая в относительно новых материнских платах. Также появилась поддержка Security Boot — безопасный режим загрузки, при котором разрешён запуск только доверенных утилит и программ с целью выявления проблем с компьютером для его отладки вручную.



Апдейты для Windows 7 и 8.1 устраняют некоторые сбои в систему аутентификации пользователей, а также решают проблемы с подключением приложений к базам данных Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) SQL Server Driver (sqlsrv32.dll).



Пользователи Windows 7 уже пожаловались на проблемы, возникающие после установки финального обновления. Так, на некоторых компьютерах после включения UEFI система зависает по причине отсутствия свежих версий драйверов дисплея VGA.sys и VGApnp.sys.



Компания Microsoft также выпустила патчи KB5022303 и KB5022287 для Windows 11 версий 22H2 и 21H2. После их установки версия 22H2 меняет нумерацию на 22621.1105, а 21H2 — на 22000.1455. В 21H2 устранена ошибка 0xc000021a, вызывавшая «синий экран смерти» при загрузке некоторые систем. В обеих версиях был побеждён баг в Local Session Manager (LSM), который позволял пользователям с ограниченными правами получать администраторский доступ к системе. Также была устранена проблема соединения с базами данных ODBC.



По данным StatCounter, суммарная доля Windows 7 и 8.1 в конце 2022 года составляла 14% от общего количества компьютеров с Windows в мире. В России их доля ещё более весомая — около 25%.



Поддержка Windows 7 для обычных пользователей была прекращена три года назад, однако компания Microsoft продолжала выпускать обновления для корпоративных пользователей на основе платной подписке. Теперь не будет даже платных обновлений, однако развитие Windows 7 продолжится неофициально силами энтузиастов.

