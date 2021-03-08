Apple выпустила iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1, watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3. Это минорные обновления с исправлениями для системы безопасности.
Апдейты iOS и iPadOS 14.4.1 можно загрузить по воздуху в разделе «Обновление ПО» системных настроек устройства. В примечаниях к выпуску говорится, что обновления устраняют ошибку Webkit, которая позволяла вредоносному веб-контенту запускать произвольный код.
Обновление macOS Big Sur 11.2.3 можно загрузить по воздуху на всех поддерживаемых компьютерах Mac. Для этого откройте системные настройки и перейдите в раздел «Обновление ПО». В апдейте также была устранена ошибка Webkit. Помимо этого, Apple выпустила новую версию Safari (14.0.3) для пользователей macOS Catalina и Mojave.
Операционку watchOS 7.3.2 можно установить через специальное приложение Apple Watch для iPhone. Для этого перейдите в «Общие» > «Обновление ПО». Для установки программного обеспечения уровень заряда смарт-часов должен быть не менее 50 процентов, а также они должны быть подключены к зарядному устройству. В этом апдейте также была устранена ошибка в Webkit.
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Бета 3 подлагивает при открытии многозадачности. Это довольно таки раздражает видеть на iPhone 11
Зачем лезть туда, где ты леший!?
Вот никогда их не пойму.
И потом Apple редиски.