Вышли iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1



Компания Apple выпустила небольшие обновления прошивки для iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.



Апдейты iOS и iPadOS под номером 17.4.1 вышли вскоре после большого исторического (для Европы) релиза iOS 17.4. Прошивка не только принесла значительные послабления правил для части пользователей, но и



Компания Apple выпустила небольшие обновления прошивки для iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.Апдейты iOS и iPadOS под номером 17.4.1 вышли вскоре после большого исторического (для Европы) релиза iOS 17.4. Прошивка не только принесла значительные послабления правил для части пользователей, но и ряд багов , поэтому сегодняшний апдейт ждали многие.



К сожалению, в примечаниях к iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 нет никакой конкретики относительно фикса ошибок — Apple просто обозначила сам факт исправления, а также упомянула об усилении безопасности ОС. Апдейты традиционно рекомендуются к установке всем пользователям.



Помимо этого, Apple выпустила проходное обновление visionOS 1.1.1. Оно содержит «важные исправления ошибок и обновления безопасности» и рекомендуется компанией всем пользователям гарнитуры Vision Pro.