Вышли iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple выпустила небольшие обновления прошивки для iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.

Апдейты iOS и iPadOS под номером 17.4.1 вышли вскоре после большого исторического (для Европы) релиза iOS 17.4. Прошивка не только принесла значительные послабления правил для части пользователей, но и ряд багов, поэтому сегодняшний апдейт ждали многие.

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К сожалению, в примечаниях к iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1 нет никакой конкретики относительно фикса ошибок — Apple просто обозначила сам факт исправления, а также упомянула об усилении безопасности ОС. Апдейты традиционно рекомендуются к установке всем пользователям. 

Помимо этого, Apple выпустила проходное обновление visionOS 1.1.1. Оно содержит «важные исправления ошибок и обновления безопасности» и рекомендуется компанией всем пользователям гарнитуры Vision Pro. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+17
Sanches Sanches
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56 минут назад
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