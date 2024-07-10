Вышли iOS 17.6 и macOS 14.6 Public Beta 3, а также macOS 15 Developer Beta 3



Компания Apple выпустила свежие обновления своих ОС для разработчиков и энтузиастов, которые любят тестировать новые опции в числе первых. О них написали в MacRumors.



Согласно источнику, для скачивания стали доступны следующие сборки:



iOS 17.6 Public Beta 3

iPadOS 17.6 Public Beta 3

macOS 14.6 Public Beta 3

macOS 15 Developer Beta 3. Компания Apple выпустила свежие обновления своих ОС для разработчиков и энтузиастов, которые любят тестировать новые опции в числе первых. О них написали в MacRumors.Согласно источнику, для скачивания стали доступны следующие сборки:



К сожалению, ничего нового в этих прошивках не появилось. О каких-либо критических багах или неисправностях пока тоже не сообщается. Как только появится что-то заслуживающее внимание, мы сразу об этом расскажем.