Вышли iOS 17.6 и macOS 14.6 Public Beta 3, а также macOS 15 Developer Beta 3

Олег

iPhone 15 Plus


Компания Apple выпустила свежие обновления своих ОС для разработчиков и энтузиастов, которые любят тестировать новые опции в числе первых. О них написали в MacRumors.

Согласно источнику, для скачивания стали доступны следующие сборки:

  • iOS 17.6 Public Beta 3
  • iPadOS 17.6 Public Beta 3
  • macOS 14.6 Public Beta 3
  • macOS 15 Developer Beta 3.
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К сожалению, ничего нового в этих прошивках не появилось. О каких-либо критических багах или неисправностях пока тоже не сообщается. Как только появится что-то заслуживающее внимание, мы сразу об этом расскажем. 

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Источник:
MacRumors
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