Вышли iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, macOS 15.0.1 и watchOS 11.0.1 для всех пользователей

Олег

iOS 18


Компания Apple ночью развернула свежий апдейт своих ОС для iPhone, iPad, Mac и Watch. Подробности собрали в MacRumors.

Прямо сейчас для скачивания по всему миру доступны следующие сборки:

  • iOS 18.0.1
  • iPadOS 18.0.1
  • macOS 15.0.1
  • watchOS 11.0.1
  • visionOS 2.0.1.
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Исправления в них довольно важные и для некоторых даже долгожданные.

  • Сенсорный экран может временно не реагировать при определенных обстоятельствах на моделях iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также Apple Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2.
  • Камера может зависнуть при записи видео в режиме макросъемки на сверхширокоугольную камеру в формате 4K с отключенным HDR на моделях iPhone 16 Pro.
  • Сообщения могут неожиданно завершаться при ответе на сообщение с общим циферблатом Apple Watch (для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch).
  • Apple Watch могут неожиданно перезапуститься у некоторых пользователей.
  • Приложение «Музыка» может неожиданно закрыться при загрузке медиафайлов на Apple Watch.
  • Аккумулятор Apple Watch может разряжаться быстрее, чем ожидалось.
  • Улучшена совместимость со сторонним программным обеспечением безопасности на Mac.
  • Производительность могла быть снижена из-за проблемы с распределением памяти на некоторых моделях iPhone и iPad.

Обновление рекомендуется к установке всем, кто уже перешел на свежие ОС от Apple 2024 года релиза. Если же вы еще пользуетесь iOS/iPadOS 17, то воспользуйтесь нашим важным гайдом для правильного перехода на 18-ю версию в России. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Hello!
+754
Hello!
В телеге с недавнего времени, постоянно горит непрочитанное сообщение. Как убрать, есть кто сталкивался с этим?
44 минуты назад
#
Adamaska
+132
Adamaska Hello!
Это ещё с беты. Разработчики телеги всё никак пофиксить не могут.
34 минуты назад
#
tellurian
+1930
tellurian Hello!
На 18 это плавающий глюк. Он то есть, то нет.
10 минут назад
#
+933
Paspartu Hello!
У меня на последней бете этого уже нет
9 минут назад
#
tellurian
+1930
tellurian Hello!
Даже на 18.1 у кого-то есть, у кого-то нет.
Надо ждать обновление телеграмм.
3 минуты назад
#

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