Вышли iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, macOS 15.0.1 и watchOS 11.0.1 для всех пользователей

Компания Apple ночью развернула свежий апдейт своих ОС для iPhone, iPad, Mac и Watch. Подробности собрали в MacRumors.
Прямо сейчас для скачивания по всему миру доступны следующие сборки:
- iOS 18.0.1
- iPadOS 18.0.1
- macOS 15.0.1
- watchOS 11.0.1
- visionOS 2.0.1.
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Исправления в них довольно важные и для некоторых даже долгожданные.
- Сенсорный экран может временно не реагировать при определенных обстоятельствах на моделях iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также Apple Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2.
- Камера может зависнуть при записи видео в режиме макросъемки на сверхширокоугольную камеру в формате 4K с отключенным HDR на моделях iPhone 16 Pro.
- Сообщения могут неожиданно завершаться при ответе на сообщение с общим циферблатом Apple Watch (для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch).
- Apple Watch могут неожиданно перезапуститься у некоторых пользователей.
- Приложение «Музыка» может неожиданно закрыться при загрузке медиафайлов на Apple Watch.
- Аккумулятор Apple Watch может разряжаться быстрее, чем ожидалось.
- Улучшена совместимость со сторонним программным обеспечением безопасности на Mac.
- Производительность могла быть снижена из-за проблемы с распределением памяти на некоторых моделях iPhone и iPad.
Обновление рекомендуется к установке всем, кто уже перешел на свежие ОС от Apple 2024 года релиза. Если же вы еще пользуетесь iOS/iPadOS 17, то воспользуйтесь нашим важным гайдом для правильного перехода на 18-ю версию в России.