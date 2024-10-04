Вышли iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, macOS 15.0.1 и watchOS 11.0.1 для всех пользователей

iOS 18.0.1

iPadOS 18.0.1

macOS 15.0.1

watchOS 11.0.1

visionOS 2.0.1.

Компания Apple ночью развернула свежий апдейт своих ОС для iPhone, iPad, Mac и Watch. Подробности собрали в MacRumors.Прямо сейчас для скачивания по всему миру доступны следующие сборки: