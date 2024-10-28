Вышли iPadOS 18.1, macOS 15.1 Sequoia, watchOS 11.1, tvOS 18.1 и visionOS 2.1. Что нового и стоит ли обновляться?







Компания Apple выпустила большие обновления своих операционных систем 2024 года для всех типов девайсов. О них написали в MacRumors.



Главным нововведением macOS 15.1 стал нейросетевой пакет Apple Intelligence — он доступен всем моделям Mac с чипами Silicon M. Даже сейчас доступны не все обещанные функции, но уже можно будет попробовать помощник при наборе текста, новый дизайн Siri, нейросетевое фокусирование, сводки уведомлений и ИИ-ответы на них. Конечно, если вы владеете английским.



В iPadOS 18.1, помимо малополезного для россиян Apple Intelligence, добавилась возможность вынести некоторые кнопки в Центр Управления отдельно, а также новые функции, связанные с AirPods — проверка слуха, слуховой аппарат и функция защиты слуха.







В watchOS 11.1 содержатся в основном лишь исправления ошибок и улучшения производительности часов. Например, исправлен баг с сохранением данных о нарушениях дыхания. То же касается и visionOS 2.1.



Обновление tvOS 18.1 удивляет своей бесполезностью: мало того, что Apple не заявляет вообще никаких нововведений для приставок, но и годами игнорирует необходимые изменения — например, внедрение соотношения сторон 21:9. А еще в системе так и не появились обещанные на WWDC 2024 новые заставки Snoopy.



Во всех этих апдейтах не содержится ничего полезного для РФ, если у вас не наблюдалось багов в работе устройства. Торопиться устанавливать обновления прямо сейчас причин не наблюдается; лучше немного подождать и почитать отзывы обновившихся.