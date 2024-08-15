Вышли небольшие, но очень полезные обновления Windows 10 и 11

Александр


Компания Microsoft выпустила миниатюрный патч KB5039212 для Windows 11. Обычно такие апдейты не добавляют ничего нового, а лишь содержат «заплатки», но в этот раз вышло по-другому.

После установки патча в Windows 11 обновляется несколько встроенных функций и приложений. К примеру, появляется возможность перетаскивать значки программ из меню «Пуск» и закреплять их на «Панели задач», для быстрого выбора программ из «Панели задач» можно использовать сочетание клавиш Win+T, а в «Проводнике» стало можно продублировать вкладку через контекстное. Также устранены проблемы с восстановлением BitLocker, открытием архивов, поиском в меню «Пуск».

В Microsoft также не забывают о пользователях Windows 10 — и на этой неделе обладатели компьютеров с этой ОС получили небольшой патч, устраняющий несколько критических проблем. Он носит номер KB5041580 и является обязательным, то есть проигнорировать его установку нельзя. Этот патч исправляет баги в Windows Defender Application Control (WDAC), Windows Backup, Print Support и BitLocker.
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Комментарии

tellurian
+1664
tellurian
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41 минуту назад
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tellurian
+1664
tellurian
Для роутеров кинетик есть скрипт для работы ютуб. Первая ссылка в гугле на гитхаб

nfqws-keenetic
22 минуты назад
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