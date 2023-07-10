Вышли необычные обновления для Windows 95, 2000 и XP

Олег

Windows
Фото: Windows Update Restored


Энтузиасты выпустили обновления ПО для очень старых версий Windows. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Согласно источнику, апдейты созданы и распространяются командой энтузиастов-поклонников старых Windows. Необычность этих сборок в том, что они появились полностью на добровольных началах и никак не поддерживаются самой Microsoft.

На данный момент доступны апдейты для Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 и Windows XP. Официальные патчи для этих ОС не выходят уже много лет. Вес обновлений выглядит крайне необычно для 2023 года: например, пакет патчей безопасности для Windows 95 весит всего 3,1 Мб, а один патч — 124 Кб. Самым «тяжелым» является обновленный DirectX 8a — он весит 11,2 Мб.

В перспективе разработчики собираются выпустить обновления для Windows Vista и «более поздних версий». Ознакомиться с доступными патчами (на свой страх и риск) можно вот здесь

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Источник:
Tom's Hardware
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Комментарии

tellurian
+4889
tellurian
Написали бы, что они делают и для чего выпущены.
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