Вышли Nothing Ear (3) — флагманские наушники с микрофоном в кейсе

Стартап Nothing официально представила свои новые флагманские внутриканальные наушники Nothing Ear (3). Это поколение отличается обновлённым дизайном с алюминиевым корпусом, улучшенным качеством звука, увеличенным временем автономной работы и новой функцией Super Mic.
Согласно официальному пресс-релизу, функция Super Mic способна подавлять до 95 дБ шумов. Она активируется нажатием новой кнопки Talk на кейсе. Помимо звонков, её можно использовать для записи голосовых заметок через встроенные приложения для голосовых заметок на iOS и Android.
Примечательно, что каждый наушник также оснащен системой из трёх микрофонов и костным датчиком звука для улучшения качества звука во время разговора. Наушники также оснащены адаптивным шумоподавлением в режиме реального времени до 45 дБ.
Сами наушники Nothing Ear (3) оснащены 12-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают более мощные басы и более широкую звуковую сцену. Наушники поддерживают статическое пространственное аудио и кодеки AAC, SBC и LDAC. Для подключения они используют Bluetooth 5.4.
Среди прочих особенностей — режим малой задержки, сертификация Hi-Res и влагозащита IP54. Заявленное время автономной работы — до 5,5 часов с включённым шумодавом и до 10 часов без него. Зарядный чехол обеспечивает дополнительные 38 часов автономной работы.
Наушники Nothing Ear (3) будут доступны в белом и чёрном цветах по цене $179. Старт продаж запланирован на 25 сентября.