Вышли новые бета-версии iOS 18.6 и macOS 15.6 для всех

Фархад

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Всем желающим стали доступны вторые публичные бета-сборки будущих обновлений iOS 18.6, iPadOS 18.6, watchOS 11.6, tvOS 11.6 и macOS 15.6.

Установить бету iOS 18.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Крупных изменений или новых функций ждать от них не стоит. Сейчас все инженеры Apple занимаются доработкой iOS 26 с масштабным редизайном к сентябрьскому релизу.

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Скорее всего, общедоступный релиз iOS 18.6 состоится в июле.
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