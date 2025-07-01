Вышли новые бета-версии iOS 18.6 и macOS 15.6 для всех

Всем желающим стали доступны вторые публичные бета-сборки будущих обновлений iOS 18.6, iPadOS 18.6, watchOS 11.6, tvOS 11.6 и macOS 15.6.
Установить бету iOS 18.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Крупных изменений или новых функций ждать от них не стоит. Сейчас все инженеры Apple занимаются доработкой iOS 26 с масштабным редизайном к сентябрьскому релизу.
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