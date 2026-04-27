Вышли новые бета-версии iOS 26.5 и iPadOS 26.5

Компания Apple выпустила четвертые бета-версии будущих обновлений iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 и visionOS 26.5 для разработчиков.

Установить бету iOS 26.5 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Пока все нововведения сконцентрированы на особых функциях для ЕС (для соответствия законам). Других новых функций пока не обнаружено.Релиз общедоступной версии iOS 26.5 и других новых операционок Apple состоится в мае.