Вышли новые часы Casio для мамкиных гонщиков: дизайн «вырвиглаз» по цене Apple Watch
Олег Воронин
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Фото: Casio
Компания Casio выпустила новые механические часы с ярким дизайном, вдохновленным Honda Racing Corporation. Внешний вид понравится не всем, при этом ценник довольно ощутимый.
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Согласно Hypebeast, аксессуар представлен на днях и получил название Casio EDIFICE. Часы оформлены сразу в трех цветах — красном, синем и белом — каждый из которых «символизирует ключевой аспект гоночного наследия Honda». Имеется в виду «Страсть к победе» (красный), «Передовые технологии» (синий) и «Поклонники автоспорта» (белый). Фирменное «трехцветье» интегрировано во все элементы часов, включая безель, стрелки, минутные индикаторы и ремешки. К слову, они из алькантары, а безель дополнен карбоновой подложкой.
Фото: Casio
Фото: Casio
Фото: Casio
Оформление получилось довольно цветастым и понравится не всем: сторонники минимализма и брутальности могут сказать, что подобный стиль девешит часы, и мы не будем спорить. Всё же поклонники у новинки точно найдутся; фанатам Casio, гонок и цветастой «внешки» придется выложить $400 за эту модель.