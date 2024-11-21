Вышли новые часы Casio для мамкиных гонщиков: дизайн «вырвиглаз» по цене Apple Watch

Олег


Фото: Casio


Компания Casio выпустила новые механические часы с ярким дизайном, вдохновленным Honda Racing Corporation. Внешний вид понравится не всем, при этом ценник довольно ощутимый.

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Согласно Hypebeast, аксессуар представлен на днях и получил название Casio EDIFICE. Часы оформлены сразу в трех цветах — красном, синем и белом — каждый из которых «символизирует ключевой аспект гоночного наследия Honda». Имеется в виду «Страсть к победе» (красный), «Передовые технологии» (синий) и «Поклонники автоспорта» (белый). Фирменное «трехцветье» интегрировано во все элементы часов, включая безель, стрелки, минутные индикаторы и ремешки. К слову, они из алькантары, а безель дополнен карбоновой подложкой.


Фото: Casio


Фото: Casio


Фото: Casio

Оформление получилось довольно цветастым и понравится не всем: сторонники минимализма и брутальности могут сказать, что подобный стиль девешит часы, и мы не будем спорить. Всё же поклонники у новинки точно найдутся; фанатам Casio, гонок и цветастой «внешки» придется выложить $400 за эту модель. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

kardigan
+3784
kardigan
«Мамкиных геймеров»😀
2 часа назад в 17:27
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