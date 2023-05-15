Вышли новые предрелизные бета-версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5 для разработчиков

Фархад
165

Сегодня, 15 мая, компания Apple выпустила вторые предрелизные бета-версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5 для зарегистрированных разработчиков.

В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Единственным заметным нововведением стала возможность запуска записи экрана через Siri.

Бета-версии пока доступны только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.

Вот полный список изменений в iOS 16.5 и iPadOS 16.5:
  • Исправлена ошибка, из‑за которой функция Spotlight могла не реагировать на действия пользователя.
  • Устранена проблема, из‑за которой в CarPlay мог не загружаться контент приложения «Подкасты».
  • Устранена проблема, из‑за которой настройки Экранного времени могли сбрасываться или не синхронизироваться между всеми устройствами.

Релиз общедоступных сборок для всех пользователей должен состояться уже завтра, 16 мая.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+3
Redstaf
чё с батареей эйпл , когда норм будет ???
2 часа назад в 20:52
#
+752
Eredy
Значит релиз ожидаем завтра-послезавтра?
2 часа назад в 20:56
#
Mers
+4405
Mers
Я что-то не пойму. У меня профиль публичных тестовых сборок, но последние сборки устанавливаются для разработчиков. Это сбой или они отказались от деления?
2 часа назад в 21:00
#
Фархад Усманов
+48
Фархад Усманов Mers
Они тестируют новую систему, поэтому сейчас могут быть сбои. Скорее всего, с iOS 17 дев-беты будут доступны только на платной основе, а публичные будут выходить с задержкой в 2-3 недели.
час назад в 21:33
#
tellurian
+5050
tellurian
Я ждал релиз сегодня
25 минут назад
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