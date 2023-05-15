Вышли новые предрелизные бета-версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5 для разработчиков

Исправлена ошибка, из‑за которой функция Spotlight могла не реагировать на действия пользователя.

Устранена проблема, из‑за которой в CarPlay мог не загружаться контент приложения «Подкасты».

Устранена проблема, из‑за которой настройки Экранного времени могли сбрасываться или не синхронизироваться между всеми устройствами.

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Сегодня, 15 мая, компания Apple выпустила вторые предрелизные бета-версии iOS 16.5 и iPadOS 16.5 для зарегистрированных разработчиков.В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Единственным заметным нововведением стала возможность запуска записи экрана через Siri.Бета-версии пока доступны только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.Вот полный список изменений в iOS 16.5 и iPadOS 16.5:Релиз общедоступных сборок для всех пользователей должен состояться уже завтра, 16 мая.