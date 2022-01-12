



Компания Microsoft выпустила первые накопительные обновления для своих операционных систем в этом году. Обновлены актуальные версии Windows (10 и 11), устаревающая и не особо популярная Windows 8.1, а также «старичок-долгожитель» Windows 7.



Для Windows 7 и Windows 8.1 вышли апдейты с номерами B5009610 и KB5009624. Они решают проблемы с использованием атрибутов Windows Server (в Windows 7 наблюдался сбой при установке обновлений, а в Windows 8.1 в некоторых случаях было невозможно переименовывать папки и файлы). Windows 7 смогут обновить только корпоративные пользователи, подписавшиеся на получение платных апдейтов в рамках ESU (Extended Security Updates), поскольку общая поддержка этой операционной системы была прекращена два года назад.



Патч для Windows 10 носит номер KB5009543 и предназначен для сборок 20H2, 21H1 и 21H2, но не для версии 2004, поддержка которой прекращена в декабре минувшего года. Он усиливает информационную защищённость операционной системы и устраняет проблемы, возникавшие при использовании раскладки с японским языком.



Для Windows 11 выпущен патч с техническим номером KB5009566. Он содержит несколько исправлений и улучшений, повышающих стабильность работы системы и её защищённость от хакерских атак. В частности, произведена работа над тем, чтобы последующие обновления скачивались и устанавливались быстрее и без сбоев.







