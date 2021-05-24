iOS 14

Компания Apple выпустила релизные версии обновлений iOS 14.6, iPadOS 14.6, watchOS 7.5, macOS 11.4 Big Sur и tvOS 14.6. Это минорные апдейты, они добавляют операционным системам очень мало нововведений.

Бета-версии iOS, iPadOS и macOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Что нового в iOS и iPadOS

  • Для американских пользователей появилась поддержка функции Apple Card Family, с помощью которой банковской картой Apple Card могут пользоваться члены одной семьи (до пяти человек).
  • В «Подкастах» появилась подписка на каналы и индивидуальные шоу.
  • В приложении «Локатор» для AirTag и других аналогичных аксессуаров можно указать не номер телефона, а адрес электронной почты. При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.
  • iPhone можно разблокировать голосом после перезагрузки.
  • Устранены баги и обнаруженные ранее проблемы.
watchOS 7.5 добавляет поддержку измерения ЭКГ ещё в нескольких странах, а macOS 11.4 Big Sur обладает поддержкой нескольких новых моделей внешних видеокарт и устраняет ряд уязвимостей в браузере Safari.


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