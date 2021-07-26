





Компания Apple выпустила небольшие обновления релизных версий iOS, iPadOS и macOS Big Sur. Они доступны тем, кто не получает бета-сборки этих ОС.В iOS 14.7.1 устранён баг, из-за которого было невозможно разблокировать Apple Watch с помощью Touch ID на iPhone. В случае со смартфонами без сканера отпечатков пальцев этот багфикс неактуален iOS 14.7.1 и iPadOS 14.7.1 также содержат апдейты системы безопасности, устраняющие найденные ранее уязвимости.macOS Big Sur 11.5.1 можно скачать через раздел обновлений в системных настройках Mac. Обновление содержит важные патчи безопасности и усиливает защищённость компьютера от вирусов и хакерских атак.