iOS

Компания Apple выпустила небольшие обновления релизных версий iOS, iPadOS и macOS Big Sur. Они доступны тем, кто не получает бета-сборки этих ОС.

В iOS 14.7.1 устранён баг, из-за которого было невозможно разблокировать Apple Watch с помощью Touch ID на iPhone. В случае со смартфонами без сканера отпечатков пальцев этот багфикс неактуален iOS 14.7.1 и iPadOS 14.7.1 также содержат апдейты системы безопасности, устраняющие найденные ранее уязвимости.

macOS Big Sur 11.5.1 можно скачать через раздел обновлений в системных настройках Mac. Обновление содержит важные патчи безопасности и усиливает защищённость компьютера от вирусов и хакерских атак.


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