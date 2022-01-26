Компания Apple выпустила релизные сборки iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 и watchOS 8.4. Несколько дней назад они были выпущены в версии Release Candidate, а теперь вышли с незначительными изменениями или вообще в том же виде.
Заметных нововведений в этих апдейтах нет, но Apple всё равно рекомендует установить их. В iOS 15.3 и iPadOS 15.3 добавлено несколько патчей безопасности, а также устранены проблемы с использованием движка WebKit и баз данных IndexedDB в браузере Safari.
watchOS 8.4 устраняет баг, из-за которого некоторые формально совместимые зарядные устройства вообще не заряжали Apple Watch или делали это с ошибками. Какие изменения внесены в tvOS 15.3, не сообщается.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
• Благодаря пространственному аудио голоса участников групповых вызовов FaceTime звучат с тех направлений, где участники отображаются на экране (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• В режиме изоляции голоса блокируются фоновые шумы и Ваш голос звучит кристально четко (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• В режиме широкого спектра Вы слышите все окружающие звуки во время вызова (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• В режиме «Портрет» фон размывается и внимание акцентируется на Вашем изображении (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• В режиме сетки до шести участников групповых вызовов FaceTime отображаются в ячейках одинакового размера, а участник, который сейчас говорит, выделяется на экране.
• Ссылки на FaceTime дают возможность приглашать друзей в вызовы FaceTime — даже пользователи устройств Android и Windows могут присоединяться через браузер.
[Сообщения и Memoji]
•Контент, который Вам отправили друзья в Сообщениях, отображается в новом разделе «Отправлено Вам» в таких приложениях, как Фото, Safari, Apple News, Музыка, Подкасты и Apple TV.
• Контент, которым с Вам поделились, можно закреплять, чтобы он выделялся в разделе «Отправлено Вам», при поиске в Сообщениях и при просмотре подробных сведений о разговоре.
• Несколько фото, отправленных в Сообщениях, отображаются в виде наглядного коллажа или в виде стопки, которую можно листать.
• Для Memoji можно выбирать более 40 вариантов одежды, а для каждого варианта одежды и головного убора доступно до трех различных цветов.
[Фокусирование]
• Фокусирование позволяет автоматически фильтровать уведомления в зависимости от Ваших текущих занятий, таких как спорт, сон, видеоигры, чтение, вождение, работа или личное время.
• Во время настройки фокусирования устройство предложит приложения и людей, уведомления от которых Вы, возможно, захотите разрешить, когда активно фокусирование.
• Приложения и виджеты на страницах экрана «Домой» можно настроить для определенных режимов фокусирования.
• Устройство распознает контекст и предлагает режим фокусирования на основе таких параметров, как текущая геопозиция и время суток.
• Ваши собеседники в Сообщениях увидят, что у Вас выключены уведомления в связи с активным фокусированием.
[Уведомления]
• В новом интерфейсе отображаются фото Ваших контактов и более крупные значки приложений.
• Удобная сводка уведомлений, которая появляется по заданному Вами расписанию, отображает все уведомления за день.
• Для любого приложения или разговора в Сообщениях можно выключить уведомления на ближайший час или на весь день.
[Карты]
• На подробных картах городов отображаются возвышенности, деревья, здания, достопримечательности, пешеходные переходы и полосы для поворотов, а также трехмерные панорамы сложных развязок в области залива Сан‑Франциско, Лос‑Анджелесе, Нью‑Йорке и Лондоне, а вскоре и в других городах (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• Новые функции для водителей включают обновленную карту, на которой отображаются такие сведения, как пробки и аварии, а также планировщик маршрута, в котором можно выбрать время будущего отправления или прибытия.
• Пошаговая навигация для пешеходов теперь включает инструкции в режиме дополненной реальности (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• В обновленном интерфейсе для общественного транспорта можно одним касанием узнавать о ближайших отправлениях недалеко от Вас и выбирать маршрут жестами одной руки, а перед прибытием к нужной остановке Вы получите уведомление.
• На интерактивном трехмерном глобусе еще подробнее отображаются горные хребты, пустыни, леса, океаны и другие элементы ландшафта (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• Обновленные карточки мест помогают еще легче узнавать о местах и взаимодействовать с ними, а в новом разделе «Путеводители» Вам предлагаются специально выбранные места, которые Вам понравятся.
[Safari]
• Расположенная внизу панель вкладок легко доступна и позволяет перемещаться между вкладками, смахивая влево или вправо.
• В группах вкладок можно сохранять и упорядочивать вкладки, чтобы иметь к ним легкий доступ на всех Ваших устройствах.
• Все открытые вкладки можно отобразить в режиме сетки.
• Для начальной страницы можно выбрать фоновое изображение и новые разделы, в том числе «Отчет о конфиденциальности», «Предложения Siri» и «Отправлено Вам».
• Из App Store можно загружать веб‑расширения для iOS, чтобы еще удобнее работать в интернете.
• Для поиска в интернете теперь достаточно произнести голосовой запрос.
[Wallet]
•Добавив ключ от дома, Вы можете отпирать поддерживаемые замки у себя в доме или квартире одним касанием (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• Добавив ключ от отеля, Вы можете отпирать дверь своего номера в отелях, поддерживающих эту возможность.
• Добавив ключ от офиса, Вы можете отпирать дверь своего офиса, если он поддерживает эту возможность.
• Добавив ключ от автомобиля с технологией сверхширокополосной связи, Вы можете отпирать, запирать и заводить поддерживаемые автомобили, не вынимая iPhone из кармана или сумки (модели iPhone 11 и iPhone 12).
• С помощью ключей от автомобиля можно дистанционно запирать и отпирать двери, подавать звуковой сигнал, прогревать автомобиль и открывать багажник в поддерживаемом автомобиле.
[Онлайн-текст]
• Функция «Онлайн-текст» позволяет копировать, вставлять, искать и переводить текст на фото в таких приложениях, как Фото и Safari, на снимках экрана и в режиме быстрого просмотра, а также в окне просмотра Камеры (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• Детекторы данных в функции «Онлайн-текст» распознают номера телефонов, адреса электронной почты, даты, почтовые адреса и другие данные на фото, позволяя Вам легко выполнять различные действия с ними.
• Функция «Онлайн-текст» доступна с клавиатуры, поэтому текст из видоискателя камеры можно сразу вставлять в любое текстовое поле.
[Spotlight]
• В обновленных результатах поиска объединена вся информация, найденная по Вашему запросу, в том числе сведения о контактах, актерах, музыкантах, фильмах и телешоу.
• Фото можно искать в медиатеке по месту съемки, изображенным на них людям, сценам, фрагментам текста или объектам, таким как собаки или автомобили.
•Функция поиска изображений в интернете позволяет находить изображения людей, животных, достопримечательностей и многое другое.
[Фото]
• Новый интерактивный интерфейс Воспоминаний включает анимированные карточки с автоматически настраиваемыми субтитрами, новые стили анимаций и переходов, а также коллажи из нескольких изображений.
• В воспоминания можно добавлять музыку из Apple Music для подписчиков, а на основе рекомендаций экспертов и Ваших музыкальных вкусов Вам предлагаются песни, подходящие к содержимому фото и видео.
• Миксы воспоминаний помогают Вам задать настроение, выбирая различные песни и подходящее к ним визуальное оформление.
• Добавлены новые типы воспоминаний, в том числе праздники различных стран, воспоминания с детьми и тематические подборки, иллюстрирующие ход времени, а также улучшенные воспоминания с животными.
• В панели информации теперь можно узнать модель камеры и объектива, длительность выдержки, размер файла и другие сведения о фото.
[Здоровье]
• Функция предоставления доступа к медданным позволяет выбирать медданные, оповещения и тренды для предоставления людям, важным для Вас или тем, кто ухаживает за Вами.
• Функция «Тренды» наглядно показывает Вам изменения показателей здоровья со временем и может уведомлять Вас, если тренд меняется с восходящего на нисходящий или наоборот.
• Теперь можно измерять устойчивость при ходьбе, чтобы оценивать общий риск падения и получать уведомления о низкой устойчивости (на iPhone 8 и новее).
• Благодаря поддержке достоверных записей о состоянии здоровья Вы можете загружать и хранить проверяемые версии сведений о вакцинации от COVID‑19 и результатов анализов.
[Погода]
• В новом интерфейсе отображается самая важная информация о погоде в выбранной местности, а также появились новые модули карт.
• На картах погоды, которые можно открывать на весь экран, отображаются осадки, температура и качество воздуха в поддерживаемых странах.
• Уведомления об осадках на ближайший час оповещают о начале или окончании дождя или снегопада (в Ирландии, Великобритании и США).
• Новые анимированные фоны еще точнее отображают местоположение солнца, облачность и осадки (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
[Siri]
• Аудиозаписи Ваших запросов по умолчанию обрабатываются на устройстве и никуда не отправляются, поэтому Siri теперь может обрабатывать многие запросы в режиме офлайн (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
• С помощью Siri можно отправлять фото, веб‑страницы, геопозиции в Картах и другие объекты, отображаемые на экране, любым Вашим контактам.
• Siri теперь может использовать отображаемые на экране контакты, чтобы Вы могли позвонить им или отправить сообщение.
• Персонализация на устройстве позволяет совершенствовать распознавание речи и релевантность предложений Siri с сохранением Вашей конфиденциальности (на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее).
[Конфиденциальность]
• Функция «Защита конфиденциальности в Почте» не позволяет отправителям электронных писем следить за Вашими действиями в Почте, определять Ваш IP‑адрес и узнавать, открывали ли Вы электронные письма от них.
• Функция предотвращения отслеживания в Safari теперь также не позволяет известным трекерам создавать Ваш профиль с использованием Вашего IP‑адреса.
[iCloud+]
• Облачный подписной сервис iCloud+ дает Вам доступ к эксклюзивным функциям и дополнительному объему хранилища iCloud.
• Функция «Частный узел iCloud» (бета-версия) направляет Ваши запросы через два отдельных интернет-узла и шифрует трафик с Вашего устройства, повышая безопасность и конфиденциальность работы в Safari.
• Функция «Скрыть e‑mail» позволяет создавать уникальные случайные адреса электронной почты с перенаправлением на Ваш личный почтовый ящик: можно отправлять и получать электронные письма, не показывая свой настоящий почтовый адрес.
• Благодаря расширенной поддержке защищенного видео HomeKit можно подключать еще больше камер видеонаблюдения, не расходующих объем хранилища iCloud.
• В Почте iCloud теперь можно создать собственный домен электронной почты и приглашать членов семьи пользоваться этим доменом.
[Универсальный доступ]
• С помощью VoiceOver можно изучать изображения, чтобы еще подробнее узнавать об изображенных людях и объектах, а также прослушивать текст и содержимое таблиц на фото.
• В режиме разметки можно добавлять собственные описания изображений, которые сможет зачитывать VoiceOver.
• Параметры дисплея и размера текста можно отдельно настраивать для нужных Вам приложений.
• В фоновом режиме можно постоянно воспроизводить сбалансированный, яркий или темный шум, а также звуки океана, дождя и потока воды, чтобы маскировать нежелательные окружающие звуки или шум.
• Поддержка звуковых действий в Виртуальном контроллере позволяет управлять iPhone с помощью простых звуков, издаваемых ртом.
• В Настройках можно импортировать аудиограммы, чтобы настраивать адаптации наушников на основе результатов проверки Вашего слуха.
• Управление голосом теперь поддерживается на таких языках, как китайский путунхуа (материковый Китай), кантонский (Гонконг), французский (Франция) и немецкий (Германия).
• В Memoji можно добавлять кохлеарные имплантаты, кислородные трубки и мягкие шлемы.
[Это обновление также содержит другие функции и улучшения]
• Теги в Заметках и Напоминаниях помогают быстро упорядочивать объекты для легкого поиска, а в пользовательских смарт-папках и смарт-списках можно автоматически собирать заметки и напоминания на основе заданных Вами правил.
• Поддержка упоминаний в Заметках дает возможность уведомлять других участников о важных изменениях общих заметок, а в новом режиме «Активность» отображаются все недавние изменения в виде единого списка.
• В Apple Music поддерживается пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы, которое обеспечивает еще более впечатляющее объемное звучание Dolby Atmos в наушниках AirPods Pro и AirPods Max.
• В любых приложениях, в том числе и на фото, можно выбрать текст и перевести его одним касанием.
• Добавлены новые виджеты, в том числе Локатор, Контакты, App Store, Сон, Game Center и Почта.
• Изображения, документы и файлы можно перетягивать из одного приложения в другое.
• Функция лупы на клавиатуре дает возможность увеличивать различные фрагменты текста, перемещая курсор.
• Одного или нескольких людей, которым Вы доверяете, можно назначить контактами для восстановления Apple ID, которые помогут Вам сбросить пароль и восстановить доступ к своей учетной записи.
• При покупке нового устройства Вам на три недели бесплатно предоставляется неограниченный объем хранилища iCloud, где Вы можете временно сохранить резервную копию своих данных.
• Приложение «Локатор» может уведомлять Вас, если Вы забыли поддерживаемое устройство, и построить маршрут к месту, где оно находится.
• С помощью игровых контроллеров, таких как беспроводные контроллеры Xbox Series X|S и Sony PS5 DualSense™, можно сохранять игровые фрагменты длительностью до 15 секунд.
• Поддержка событий в приложениях из App Store помогает вовремя узнавать о последних новостях в приложениях и играх, в том числе о состязаниях, премьерах и трансляциях в прямом эфире.
Всё это было известно ещё на презентации летом.