



Компания Apple выпустила релизные сборки iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 и watchOS 8.4. Несколько дней назад они были выпущены в версии Release Candidate, а теперь вышли с незначительными изменениями или вообще в том же виде.



Заметных нововведений в этих апдейтах нет, но Apple всё равно рекомендует установить их. В iOS 15.3 и iPadOS 15.3 добавлено несколько патчей безопасности, а также устранены проблемы с использованием движка WebKit и баз данных IndexedDB в браузере Safari.



watchOS 8.4 устраняет баг, из-за которого некоторые формально совместимые зарядные устройства вообще не заряжали Apple Watch или делали это с ошибками. Какие изменения внесены в tvOS 15.3, не сообщается.







