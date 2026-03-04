Top.Mail.Ru

Вышли обновления iOS 26.3.1 и macOS Tahoe 26.3.1. Что нового?

Фархад



После череды анонсов новых железок компания Apple выпустила iOS 26.3.1 и iPadOS 26.3.1. По сути, это минорные обновления для поддержки новых гаджетов.

Скачать прошивку на совместимые iPhone и iPad можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Согласно примечаниям к выпуску, обновление 26.3.1 добавляет поддержку новых мониторов Studio Display и Studio Display XDR, а также включает в себя исправления багов и ошибок.

Напомним, что Apple также проводит бета-тестирование iOS 26.4 и iPadOS 26.4 — более крупных обновлений, выход которых запланирован на март-апрель.
