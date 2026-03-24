Вышли обновления iOS 26.4 и iPadOS 26.4. В них много нового

Компания Apple наконец-то выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 для всех владельцев совместимых моделей iPhone и iPad. Прошивки содержат кучу нововведений.
Обновить свой гаджет можно через меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вот, что изменилось в iOS 26.4:
- С помощью функции «Концерты» можно легко узнавать о концертах артистов из вашей медиатеки, когда они выступают в вашем регионе, а также получать рекомендации новых исполнителей на основе ваших предпочтений.
- Функция распознавания музыки офлайн в «Пункте управления» распознает песни без подключения к интернету и автоматически показывает результаты, когда вы снова в сети;
- Появился виджет «Атмосферная музыка» на экране «Домой», который дает прямой доступ к плейлистам со специальными подборками для сна, продуктивности, комфорта или атмосферы спокойствия;
- Фоны во весь экран оживляют страницы альбомов и плейлистов, делая их более выразительными;
- Функция «Меньше световых эффектов» снижает частоту и яркость мигания при касании элементов интерфейса, например кнопок;
- Субтитры и их настройки теперь проще найти, изменить и предварительно проверить, открыв меню со значком субтитров в плеере прямо во время просмотра;
- Настройка «Уменьшение движения» точнее и надежнее уменьшает анимацию эффекта Liquid Glass для пользователей с чувствительным восприятием;
- Появилась поддержка AirPods Max 2;
- На клавиатуре эмодзи появились 8 новых вариаций;
- Приложение Freeform дополнено инструментами для профессионального создания и редактирования изображений, а также включено в подписку Apple Creator Studio, которая открывает доступ к медиатеке с премиум-контентом;
- Чтобы отметить напоминание как срочное, теперь достаточно нажать его и удерживать либо открыть контекстную панель инструментов;
- Также появилась возможность фильтровать срочные напоминания в смарт-списках;
- Функция «Общие покупки» позволяет взрослым участникам группы «Семейного доступа» оплачивать покупки самостоятельно, не полагаясь на организатора группы;
- Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе текста.
Обновления также содержат патчи безопасности, поэтому их рекомендуется установить всем.