Вышли обновления iOS 26.4 и iPadOS 26.4. В них много нового

Компания Apple наконец-то выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 для всех владельцев совместимых моделей iPhone и iPad. Прошивки содержат кучу нововведений.

С помощью функции «Концерты» можно легко узнавать о концертах артистов из вашей медиатеки, когда они выступают в вашем регионе, а также получать рекомендации новых исполнителей на основе ваших предпочтений.

Функция распознавания музыки офлайн в «Пункте управления» распознает песни без подключения к интернету и автоматически показывает результаты, когда вы снова в сети;

Появился виджет «Атмосферная музыка» на экране «Домой», который дает прямой доступ к плейлистам со специальными подборками для сна, продуктивности, комфорта или атмосферы спокойствия;

Фоны во весь экран оживляют страницы альбомов и плейлистов, делая их более выразительными;

Функция «Меньше световых эффектов» снижает частоту и яркость мигания при касании элементов интерфейса, например кнопок;

Субтитры и их настройки теперь проще найти, изменить и предварительно проверить, открыв меню со значком субтитров в плеере прямо во время просмотра;

Настройка «Уменьшение движения» точнее и надежнее уменьшает анимацию эффекта Liquid Glass для пользователей с чувствительным восприятием;

Появилась поддержка AirPods Max 2;

На клавиатуре эмодзи появились 8 новых вариаций;

Приложение Freeform дополнено инструментами для профессионального создания и редактирования изображений, а также включено в подписку Apple Creator Studio, которая открывает доступ к медиатеке с премиум-контентом;

Чтобы отметить напоминание как срочное, теперь достаточно нажать его и удерживать либо открыть контекстную панель инструментов;

Также появилась возможность фильтровать срочные напоминания в смарт-списках;

Функция «Общие покупки» позволяет взрослым участникам группы «Семейного доступа» оплачивать покупки самостоятельно, не полагаясь на организатора группы;

Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе текста.

Обновить свой гаджет можно через меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Обновления также содержат патчи безопасности, поэтому их рекомендуется установить всем.