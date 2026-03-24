Вышли обновления iOS 26.4 и iPadOS 26.4. В них много нового

Фархад


Компания Apple наконец-то выпустила iOS 26.4 и iPadOS 26.4 для всех владельцев совместимых моделей iPhone и iPad. Прошивки содержат кучу нововведений.

Обновить свой гаджет можно через меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вот, что изменилось в iOS 26.4:
  • С помощью функции «Концерты» можно легко узнавать о концертах артистов из вашей медиатеки, когда они выступают в вашем регионе, а также получать рекомендации новых исполнителей на основе ваших предпочтений.
  • Функция распознавания музыки офлайн в «Пункте управления» распознает песни без подключения к интернету и автоматически показывает результаты, когда вы снова в сети;
  • Появился виджет «Атмосферная музыка» на экране «Домой», который дает прямой доступ к плейлистам со специальными подборками для сна, продуктивности, комфорта или атмосферы спокойствия;
  • Фоны во весь экран оживляют страницы альбомов и плейлистов, делая их более выразительными;
  • Функция «Меньше световых эффектов» снижает частоту и яркость мигания при касании элементов интерфейса, например кнопок;
  • Субтитры и их настройки теперь проще найти, изменить и предварительно проверить, открыв меню со значком субтитров в плеере прямо во время просмотра;
  • Настройка «Уменьшение движения» точнее и надежнее уменьшает анимацию эффекта Liquid Glass для пользователей с чувствительным восприятием;
  • Появилась поддержка AirPods Max 2;
  • На клавиатуре эмодзи появились 8 новых вариаций;
  • Приложение Freeform дополнено инструментами для профессионального создания и редактирования изображений, а также включено в подписку Apple Creator Studio, которая открывает доступ к медиатеке с премиум-контентом;
  • Чтобы отметить напоминание как срочное, теперь достаточно нажать его и удерживать либо открыть контекстную панель инструментов;
  • Также появилась возможность фильтровать срочные напоминания в смарт-списках;
  • Функция «Общие покупки» позволяет взрослым участникам группы «Семейного доступа» оплачивать покупки самостоятельно, не полагаясь на организатора группы;
  • Улучшена точность клавиатуры при быстром вводе текста.


Обновления также содержат патчи безопасности, поэтому их рекомендуется установить всем.
Cсылки по теме:
Названа дата презентации iOS 27 и macOS 27. Ждёте WWDC 2026?
Официально: на смартфоны Samsung Galaxy пришел Apple AirDrop
iPhone Fold получил иммунитет к «детским болячкам»? Apple готовит радикально защищённый складной экран

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые некрасивые часы G-SHOCK. Радует только цена, и то не очень
Госдума обозначила, что будет с VPN в России в 2026 году
«Сбербанк» вводит плату за банковский счет с 1 января 2026 года
Стало известно, куда перешли жители РФ после блокировки звонков в WhatsApp*, Telegram и FaceTime

