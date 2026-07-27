Вышли обновления iOS 26.6 и iPadOS 26.6 с оптимизациями для iOS 27. Что нового?
Компания Apple выпустила общедоступные сборки iOS 26.6, iPadOS 26.6, tvOS 26.6, watchOS 26.6 и visionOS 26.6 для всех владельцев совместимых устройств.
iOS 26.6 и iPadOS 26.6 можно загрузить на iPhone и iPad, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Согласно примечаниям к выпуску, новые прошивки включают в себя исправления безопасности, а также оптимизируют индекс Spotlight в рамках подготовки к iOS 27 и iPadOS 27. Обновление для часов также содержит пачти безопасности. Напомним, что индексация Spotlight в iOS 26.6 может привести к чрезмерному разряду батареи и тормозам системы, поэтому не рекомендуем спешить его устанавливать.
iOS 26.6 станет одним из последних обновлений для операционной системы iOS 26. Компания Apple уже вовсю готовится к осеннему релизу iOS 27.
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