Компания Apple выпустила обновления iOS 14.4.2 и iPadOS 14.4.2. Они небольшие, занимают около 200 МБ и не добавляют ничего нового, а лишь содержат патчи безопасности. Скачать их можно по Wi-Fi.

iOS 14.4

Аналогичные патчи включены в обновление iOS 12.5.2 для устройств, которые остались на старой версии операционной системы и не могут быть обновлены из-за технических ограничений. Речь идёт об iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini третьего поколения и iPod touch шестого поколения.

Apple также выпустила watchOS 7.3.3 с патчами безопасности для смарт-часов Apple Watch. Скачать и установить это небольшое обновление можно с помощью привязанного к часам айфона.

Сейчас Apple разрабатывает крупные обновления iOS 14.5 и iPadOS 14.5, уже выпущено пять бета-версий для разработчиков приложений и участников программы бета-тестирования. Ожидается, что релизные версии этих апдейтов выйдут в апреле.



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