



Разработчики нескольких профессиональных приложений выпустили апдейты, предназначенные для компьютеров Apple, которые оснащены процессорами M1.



DaVinci Resolve



Компания Blackmagic Design выпустила DaVinci Resolve 17.1. Масштабный релиз поддерживает универсальные приложения на устройствах Mac с процессором M1, что позволяет повысить скорость обработки на новых MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. DaVinci Resolve 17.1 в сочетании с чипом M1 и технологией Metal обеспечивает увеличение производительности до 5 раз по сравнению с компьютерами Mac предыдущего поколения. В новой версии DaVinci Resolve Studio появилась поддержка универсальных приложений для кодирования и декодирования 10-битных форматов 4:2:2 и 4:4:4 в H.265 с аппаратным ускорением на поддерживаемых платформах Intel.



Photoshop



Начиная с сегодняшнего дня Photoshop нативно работает на компьютерах Mac с чипом M1, используя преимущества высокой производительности новой архитектуры. Внутренние тесты компании показали, что скорость обработки большинства задач в среднем выросла в полтора раза по сравнению с аналогичными компьютерами предыдущего поколения. Тесты охватывали широкий спектр функций, включая открытие и сохранение файлов, использование фильтров и такие ресурсоёмкие инструменты, как «Заливка с учетом содержимого» и «Выделение объекта», которые стали работать значительно быстрее. Первичные тесты производительности также показали, что выполнение некоторых задач происходит в разы быстрее на новом чипе М1 от Apple.



Octane X



Компания OTOY совместно с командой разработчиков Apple полностью переписали OctaneRender в Metal для Mac, благодаря чему профессионалы в области кино, визуальных эффектов, игр, анимационной графики, дизайна и архитектурной визуализации получат передовые возможности рендеринга с трассировкой пути.



Скачать новое приложение Octane X можно бесплатно в Mac App Store. Пользователям будут доступны все функции Octane X Enterprise и два эксклюзивных предложения для macOS: год бесплатной подписки на Octane X Prime и Enterprise с доступом к полному набору плагинов Octane X для ведущих программ по созданию 3D-контента, включая Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Poser, Modo, Nuke, Unreal Engine и Unity. Кроме того, с выходом Octane X для Mac пользователи смогут в один клик упаковать и представить свои работы в сети RNDR — первой распределённой платформе рендеринга, благодаря которой художники, использующие компьютеры Mac, разместить работы в виде цифровых активов на базе Ethereum.







