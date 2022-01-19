Microsoft выпустила внеочередные экстренные обновления, для некоторых версий Windows. Исправления устраняют проблемы возникшие после установки январских накопительных обновлений.Обновление исправляет проблемы, связанные с VPN-подключениями, перезапуском контроллеров домена Windows Server, сбоями при запуске виртуальных машин и невозможностью монтирования съемных носителей, отформатированных в ReFS.Обновления не являются обязательными и не будут установлены автоматически. Для получения потребуется зайти в «Центр обновления Windows» и проверить наличие обновлений или скачать из Microsoft Update Catalog.Windows 11 (версия 21H2) — KB5010795 (OS Build 22000.438). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows Server 2022— KB5010796 (OS Build 22000.473). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия 21H2) — KB5010793 (OS Build 19044.1469). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия 21H1) — KB5010793 (OS Build 19043.1469). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия 20H2), Windows Server (версия 20H2) — KB5010793 (OS Build 19042.1469). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия1909), Windows Server (версия 1909) — KB5010792 (OS Build 18363.2039). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия 1607), Windows Server 2016 — KB5010790 (OS Build 14393.4889). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 10 (версия 1507) — KB5010789 (OS Build 10240.19179). Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 — KB5010794. Ручная загрузка из Microsoft Update Catalog.