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Вышли обновлённые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma
Фархад Усманов —
Сегодня, 11 июля, компания Apple выпустила обновлённые третьи бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma для зарегистрированных разработчиков.
Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в предыдущем релизе.
Важно: обновление iOS 17 требует больше 10 ГБ свободной памяти для установки. Вероятно, это баг, но способов решения пока нет. Единственный вариант — сгрузить часть приложений, если у вас недостаточно места.
В этом году Apple разрешила устанавливать тестовые сборки для разработчиков всем желающим. Об этом подробно мы рассказывали тут.
Кроме того, мы делились мнением об iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.
Выход публичных бета-версии состоится в июле, а финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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