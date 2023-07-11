Вышли обновлённые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma

Фархад
Apple

Сегодня, 11 июля, компания Apple выпустила обновлённые третьи бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma для зарегистрированных разработчиков.

Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в предыдущем релизе.

Важно: обновление iOS 17 требует больше 10 ГБ свободной памяти для установки. Вероятно, это баг, но способов решения пока нет. Единственный вариант — сгрузить часть приложений, если у вас недостаточно места.

В этом году Apple разрешила устанавливать тестовые сборки для разработчиков всем желающим. Об этом подробно мы рассказывали тут.

Кроме того, мы делились мнением об iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.

Выход публичных бета-версии состоится в июле, а финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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Комментарии

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Eredy
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27 минут назад
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