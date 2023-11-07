Вышли обзоры новых MacBook Pro с чипами M3. К M3 Pro всё же есть вопросы

Западные медиа и блогеры поделились первыми обзорами обновлённых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипами серии M3, которые Apple представила в конце октября. Собрали всё самое интересное в этом материале.Напомним, что согласно тестам Geekbench 6, базовый чип M3 работает на 20% быстрее предшественника, M3 Pro оказался всего на 6%, а M3 Max — показал колоссальный прирост производительности в 50%, что почти сопоставимо с чипом M2 Ultra.Редактор Ars Technica Эндрю Каннингем выделил высокую производительность топового чипа M3 Max в графических задачах. По его словам, это гораздо больше, чем можно было ожидать от пары дополнительных ядер графического процессора. В тестах M3 Max оказался на 50% быстрее чипа M1 Max. Журналист даже запустил на нём Baldur's Gate 3 с максимальными настройками графики и не заметил каких-либо проседаний fps.Mac по-прежнему не представляют из себя жизнеспособную игровую платформу для запуска ААА-тайтлов, но Apple, похоже, пытается это исправить.Дэвид Фелан из The Independent уделил отдельное внимание новому цвету, который Apple назвала «Космический чёрный». Он отметил, что расцветка Space Black на практике собирает меньше отпечатков пальцев, чем MacBook Air в цвете Midnight. Отчасти это связано с процессом «анодированного уплотнения», который Apple назвала «химическим прорывом». Он предотвращает попадание на ноутбук большинства жиров и пятен.Журналист Tom's Hardware Брэндон Хилл восхитился более ярким экраном, отметив, что в SDR-контенте пиковый показатель достиг отметки в 563 нит. Это подтверждает заявление Apple о 20% приросте по сравнению с предыдущим поколением MacBook Pro. При просмотре HDR яркость дисплея достигла 1539 нит — тут без изменений.Ну, а самое интересное — Apple предоставила только базовые MacBook Pro с чипом M3 и топовые MacBook Pro с M3 Max для обзоров. Вероятно, компания специально решила отвести внимание СМИ от средних конфигураций с M3 Pro, которые почти ничем не лучше ноутбуков на M2 Pro, вышедших полгода назад.