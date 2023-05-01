Вышли патчи безопасности iOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. Срочно обновитесь!

Фархад

iOS

Сегодня, 1 мая, компания Apple впервые выпустила общедоступные патчи безопасности Rapid Security Response для пользователей iPhone и iPad под управлением iOS 16.4.1 и Mac на macOS 13.3.1.

Обновления Rapid Security Response 16.4.1 (a) и macOS 13.3.1 (a) устраняют некоторые уязвимости, обнаруженные в стабильных сборках, вышедших в апреле. Главное преимущество патчей безопасности — возможность исправления багов и ошибок без необходимости установки полной прошивки на девайс. Как правило, эти обновления весят всего несколько мегабайт.

Ещё один плюс такого решения — возможность быстрого отката в случае каких-либо проблем. Подробно о процессе удаления обновления iOS RSR мы рассказывали тут.

Загрузить Rapid Security Response 16.4.1 можно в приложении Настройки > Основные > Обновление ПО. Патч автоматически установится после перезагрузки устройства. В macOS обновление можно скачать через Системные настройки.

Напомним, Apple начала тестировать функцию Rapid Security Response с прошлого года. До этого компания предоставляла обновления только бета-тестерам, чтобы убедиться, что функция работает корректно.

UPD: пользователи iPhone по всему миру сообщают о проблемах при установке патча безопасности для iOS 16.4.1. При этом на macOS обновление установилось нормально. Вероятно, это связано с багом на серверной стороне.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+748
Eredy
Интернет есть, сегодня заплатил и работает идеально. В чем проблема?
Вчера в 21:16
#
Фархад Усманов
+29
Фархад Усманов Eredy
Если перезагрузка гаджета не решит проблему, то стоит попробовать через VPN
Вчера в 21:22
#
+748
Eredy Фархад Усманов
Без ВПН спокойно ставлю. Но эта проблема у всех, ни только у вас в РФ, но и в странах СНГ и у всех в мире
Вчера в 22:03
#
+6
DJBos
VPN не помогает, не скачивайте!
Вчера в 21:36
#
+101
batya_12
Не грузит, видимо реально у всех в мире
Вчера в 22:11
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+101
batya_12 batya_12
Все тоже установилось, подождал немного, само встало
Вчера в 22:32
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+748
Eredy
Всё. Установилось. Даже удалять можно эту обнову
Вчера в 22:21
#
+44
denisba
Все отлично, быстро установилось. Никаких проблем в работе.
Вчера в 22:41
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