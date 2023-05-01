Вышли патчи безопасности iOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. Срочно обновитесь!

Сегодня, 1 мая, компания Apple впервые выпустила общедоступные патчи безопасности Rapid Security Response для пользователей iPhone и iPad под управлением iOS 16.4.1 и Mac на macOS 13.3.1.
Обновления Rapid Security Response 16.4.1 (a) и macOS 13.3.1 (a) устраняют некоторые уязвимости, обнаруженные в стабильных сборках, вышедших в апреле. Главное преимущество патчей безопасности — возможность исправления багов и ошибок без необходимости установки полной прошивки на девайс. Как правило, эти обновления весят всего несколько мегабайт.
Ещё один плюс такого решения — возможность быстрого отката в случае каких-либо проблем. Подробно о процессе удаления обновления iOS RSR мы рассказывали тут.
Загрузить Rapid Security Response 16.4.1 можно в приложении Настройки > Основные > Обновление ПО. Патч автоматически установится после перезагрузки устройства. В macOS обновление можно скачать через Системные настройки.
Напомним, Apple начала тестировать функцию Rapid Security Response с прошлого года. До этого компания предоставляла обновления только бета-тестерам, чтобы убедиться, что функция работает корректно.
UPD: пользователи iPhone по всему миру сообщают о проблемах при установке патча безопасности для iOS 16.4.1. При этом на macOS обновление установилось нормально. Вероятно, это связано с багом на серверной стороне.
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