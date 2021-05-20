Компания Apple выпустила первые тестовые обновления iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, macOS 11.5 и watchOS 7.6. Они доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.
Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
В июне Apple может представить на конференции WWDC 2021 крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. Их официальный релиз скорее всего состоится осенью после выпуска новых моделей iPhone.
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