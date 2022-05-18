iOS iPadOS Обновления

Вышли первые бета-версии iOS 15.6, iPadOS 15.6 и macOS Monterey 12.5

Александр


Компания Apple выпустила свежие тестовые обновления своих операционных систем. Апдейты iOS 15.6, iPadOS 15.6 и macOS Monterey 12.5 доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных, а macOS обновляется через системные настройки компьютера.

Это небольшие обновления, которые не содержат больше никаких заметных нововведений. Не исключено, что энтузиасты покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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Комментарии

Tigrolik
+498
Tigrolik
Почему самое главное не пишите? Русский язык есть?
2 часа назад в 21:16
#
+24
iLexSn0w
Как батарею держит?
час назад в 22:14
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Mers
+3940
Mers iLexSn0w
Крепко)
42 минуты назад
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+666
Eredy iLexSn0w
Жадно в обе руки и щеки
36 минут назад
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