Вышли первые бета-версии iOS 15.6, iPadOS 15.6 и macOS Monterey 12.5
Александр Кузнецов —
Компания Apple выпустила свежие тестовые обновления своих операционных систем. Апдейты iOS 15.6, iPadOS 15.6 и macOS Monterey 12.5 доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных, а macOS обновляется через системные настройки компьютера.
Это небольшие обновления, которые не содержат больше никаких заметных нововведений. Не исключено, что энтузиасты покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
0
Да, есть
час назад в 21:54
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А почему его не должно быть?
час назад в 22:07
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+245
У него калькулятор головного мозга
час назад в 22:11
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