Вышли первые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2

Фархад
iOS 17.2

Вслед за вчерашним релизом стабильных сборок iOS 17.1, iPadOS 17.1 и macOS Sonoma 14.1, компания Apple приступила к тестированию следующего обновления своих операционных систем.

Разработчикам стали доступны первые бета-версии  iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2. Пока неясно, что именно изменилось в этих сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.

Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до середины ноября.
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Комментарии

+18
Cat777
Дневник…
Будем разбираться🤔
26 октября 2023 в 21:49
#
Сергей Вахтин
+122
Сергей Вахтин
В дополнение к новому приложению Journal, iOS 17.2 также включает в себя новые функции для Apple Music. Одной из этих новых функций теперь является автоматический плейлист "Избранное", основанный на песнях, которые вы отметили как избранные в своей библиотеке. Обновление также добавляет поддержку совместных плейлистов.
Источник: 9to5mac.com
26 октября 2023 в 22:05
#
–4
AID_000396.314a207b2f2348c6989a75d6278f5bea.0848 Сергей Вахтин
Песни , отмеченные кнопкой избранные, остаются на своих местах. Ни в какой плей-лист они не попадают ! Просто в списке своих песен , при сортировке списка можно фильтровать по типу «избранные» и более ни чего!!!
26 октября 2023 в 23:35
#
banditos
+132
banditos
Погода, прогноз на каждый день
27 октября 2023 в 00:11
#
+8
Takperla
После обновления глючат настройки и нет сети!!!!
27 октября 2023 в 07:01
#
Роман Лесной
+3
Роман Лесной
13pro полет нормальный, без глюков
27 октября 2023 в 11:33
#
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