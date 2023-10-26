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Вышли первые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2
Фархад Усманов —
Вслед за вчерашним релизом стабильных сборок iOS 17.1, iPadOS 17.1 и macOS Sonoma 14.1, компания Apple приступила к тестированию следующего обновления своих операционных систем.
Разработчикам стали доступны первые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2. Пока неясно, что именно изменилось в этих сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.
Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до середины ноября.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
В дополнение к новому приложению Journal, iOS 17.2 также включает в себя новые функции для Apple Music. Одной из этих новых функций теперь является автоматический плейлист "Избранное", основанный на песнях, которые вы отметили как избранные в своей библиотеке. Обновление также добавляет поддержку совместных плейлистов.
Источник: 9to5mac.com
Источник: 9to5mac.com
26 октября 2023 в 22:05
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–4
Песни , отмеченные кнопкой избранные, остаются на своих местах. Ни в какой плей-лист они не попадают ! Просто в списке своих песен , при сортировке списка можно фильтровать по типу «избранные» и более ни чего!!!
26 октября 2023 в 23:35
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13pro полет нормальный, без глюков
27 октября 2023 в 11:33
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