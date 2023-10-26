Вышли первые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2

Вслед за вчерашним релизом стабильных сборок iOS 17.1, iPadOS 17.1 и macOS Sonoma 14.1, компания Apple приступила к тестированию следующего обновления своих операционных систем.Разработчикам стали доступны первые бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2. Пока неясно, что именно изменилось в этих сборках, но мы обязательно протестируем все нововведения и расскажем о них в следующих материалах.Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до середины ноября.