Вышли первые бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 и macOS Sonoma 14.3

Артем
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Сегодня, 12 декабря, компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3 и macOS Sonoma 14.3 для разработчиков.

Одним из главных нововведений iOS 17.3 стала функция защиты данных при краже устройства. При ее активации пользователи iPhone должны пройти аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID прежде чем продолжить работу, включая просмотр паролей, «Связки ключей», отключение режима пропажи, удаление всего содержимого и настроек, использование способов оплаты, сохраненных в Safari, и многое другое.

О подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.
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Источник:
Macrumors
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