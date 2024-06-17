Вышли первые бета-версии iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 и visionOS 1.3

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Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем — iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 и visionOS 1.3. Обновления доступны зарегистрированным разработчикам.Это небольшие апдейты, они не добавляют устройствам Apple ничего нового, а лишь устраняют некоторые найденные ранее баги. Что вполне логично, ведь сейчас инженеры компании активно трудятся над крупными апдейтами, которые были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024. Первые бета-сборки этих обновлений уже выпущены, а официальный релиз запланирован на осень текущего года.