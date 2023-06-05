Вышли первые бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma
Фархад Усманов —
Сразу после завершения презентации WWDC 2023 компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma для разработчиков.
Как и предполагалось, бета-версии доступны только для зарегистрированных разработчиков. Получить доступ к тестовым сборкам по профилю больше нельзя.
Подробно обо всех нововведениях в iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma мы рассказали в отдельных материалах.
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