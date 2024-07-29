Вышли первые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia с нейросетями Apple Intelligence

Фархад
AI

Сегодня, 29 июля, компания Apple выпустиал первые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков с ранним доступом к нейросетевым функциям Apple Intelligence.

Напомним, что Apple Intelligence работает только на iPhone 15 Pro/‌iPhone 15 Pro‌ Max, iPad и Mac с чипами Apple M-серии. По этой причине на всех остальных девайсах новая прошивка недоступна.

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После установки обновления, необходимо включить Apple Intelligence в «Настройках». После присоединения к списку ожидания, Apple предоставит вам доступ в течение нескольких часов.

В первой бете доступно несколько функций Apple Intelligence, включая инструменты для написания текстов, обновлённый дизайн Siri, возможность переключения между голосовыми командами и вводом текста для ‌Siri‌, стенограмма голосовых записей и другого контента, новые категории в «Почте» и умные ответы на сообщения.

Други нововведения, включая генерацию изображений Genmoji, интеграцию ChatGPT, возможность стирать объекты в «Фото» и другие будут внедряться со временем.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

0
leo20054
А где включать apple intellige где именно в настройках
Вчера в 21:13
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0
leo20054
А для чего написано что нужно зайти в настройки и включить ❓
2 часа назад в 21:56
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+10
iMorphey
AI доступна только для региона USA и язык английский. Это забыли добавить в новость.
2 часа назад в 22:01
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