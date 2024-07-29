Вышли первые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia с нейросетями Apple Intelligence

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Сегодня, 29 июля, компания Apple выпустиал первые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков с ранним доступом к нейросетевым функциям Apple Intelligence.Напомним, что Apple Intelligence работает только на iPhone 15 Pro/‌iPhone 15 Pro‌ Max, iPad и Mac с чипами Apple M-серии. По этой причине на всех остальных девайсах новая прошивка недоступна.После установки обновления, необходимо включить Apple Intelligence в «Настройках». После присоединения к списку ожидания, Apple предоставит вам доступ в течение нескольких часов.В первой бете доступно несколько функций Apple Intelligence, включая инструменты для написания текстов, обновлённый дизайн Siri, возможность переключения между голосовыми командами и вводом текста для ‌Siri‌, стенограмма голосовых записей и другого контента, новые категории в «Почте» и умные ответы на сообщения.Други нововведения, включая генерацию изображений Genmoji, интеграцию ChatGPT, возможность стирать объекты в «Фото» и другие будут внедряться со временем.