Вышли первые бета-версии iOS 18.6 и macOS 15.6

Сегодня, 16 июня, компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 18.6, iPadOS 18.6, watchOS 11.6, tvOS 11.6 и macOS 15.6.
Установить бету iOS 18.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Сразу отметим, что крупных изменений ждать не стоит, поскольку на прошлой неделе Apple представила iOS 26 с масштабным редизайном и кучей прикольных фич.
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