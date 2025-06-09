Вышли первые бета-версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Только что закончилась WWDC 2025, на которой Apple показала нам грядущие обновления для своих девайсов. Ключевым нововведением для всех сборок стал полный редизайн интерфейса в новом «стеклянном» стиле. Для всех, кто хочет попробовать и посмотреть на это, только что стали доступны бета-версии всех новых ОС. А именно:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • iOS 26
  • iPadOS 26
  • macOS 26
  • watchOS 26
  • tvOS 26
  • visionOS 26.

На самом деле это пока лишь Developer Beta 1. Для обычно пользователя такие сборки не предназначены, так как могут содержать критические баги. Они выпускаются для разработчиков сторонних приложений, которые могут опробовать и адаптировать свои продукты для грядущих осенних релизов.

Только что у нас вышла подробная инструкция, как установить бета-версии новых ОС. А вот здесь гайд по откату на стабильные iOS 18 и macOS 15, если что-то пошло не так. Рекомендуем вам не торопиться и дождаться первых публичных бета-версии — обычно они появляются спустя примерно месяц после девелоперских и лишены самых серьезных багов и глюков. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как откатиться с iOS / iPadOS 26 beta на стабильную iOS / iPadOS 18
Руководство по eSIM на iPhone — что нужно знать в 2025 году
Как полностью отключить рекламные рассылки банков по email, СМС, в push и внутри приложений

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии