Вышли первые бета-версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26

Только что закончилась WWDC 2025, на которой Apple показала нам грядущие обновления для своих девайсов. Ключевым нововведением для всех сборок стал полный редизайн интерфейса в новом «стеклянном» стиле. Для всех, кто хочет попробовать и посмотреть на это, только что стали доступны бета-версии всех новых ОС. А именно:

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