Вышли первые бета-версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26

Фото: Apple
Только что закончилась WWDC 2025, на которой Apple показала нам грядущие обновления для своих девайсов. Ключевым нововведением для всех сборок стал полный редизайн интерфейса в новом «стеклянном» стиле. Для всех, кто хочет попробовать и посмотреть на это, только что стали доступны бета-версии всех новых ОС. А именно:
Только что закончилась WWDC 2025, на которой Apple показала нам грядущие обновления для своих девайсов. Ключевым нововведением для всех сборок стал полный редизайн интерфейса в новом «стеклянном» стиле. Для всех, кто хочет попробовать и посмотреть на это, только что стали доступны бета-версии всех новых ОС. А именно:
- iOS 26
- iPadOS 26
- macOS 26
- watchOS 26
- tvOS 26
- visionOS 26.
На самом деле это пока лишь Developer Beta 1. Для обычно пользователя такие сборки не предназначены, так как могут содержать критические баги. Они выпускаются для разработчиков сторонних приложений, которые могут опробовать и адаптировать свои продукты для грядущих осенних релизов.
Только что у нас вышла подробная инструкция, как установить бета-версии новых ОС. А вот здесь гайд по откату на стабильные iOS 18 и macOS 15, если что-то пошло не так. Рекомендуем вам не торопиться и дождаться первых публичных бета-версии — обычно они появляются спустя примерно месяц после девелоперских и лишены самых серьезных багов и глюков.
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