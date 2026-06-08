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Вышли первые бета-версии iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и watchOS 27

Артем


Только что закончилась WWDC 2026, на которой Apple показала нам грядущие обновления для своих устройств. Для всех, кому не терпится увидеть все «яблочные» фишки, только что стали доступны бета-версии всех новых операционок. А именно:

• iOS 27
• iPadOS 27
• macOS 27
• watchOS 27
• tvOS 27
• visionOS 27

Пока это Developer Beta 1. Как правило, они не предназначены для рядовых пользователей, поскольку могут содержать критические баги, и выпускаются для разработчиков, которые могут опробовать и адаптировать свои приложения для грядущих осенних релизов.
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